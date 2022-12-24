Наш фантом несется на Восток: какие сборные меняли футбольную прописку до России

Новая Зеландия

Свое место на футбольной карте мира сборная Новой Зеландии искала довольно долго, и это никак не связано ни с политическими, ни со спортивными моментами. Членом ФИФА основанная в 1891-м году футбольная ассоциация Новой Зеландии стала в 1948-м, а в 1946-м вошла в состав Азиатской футбольной конфедерации. Впрочем, на Востоке новозеландцы не задержались. Уже в 1966-м году была создана Конфедерация футбола Океании (ОФК), основателем которой, наряду с Австралией и Фиджи, стала Новая Зеландия. Сборная этой страны дважды выходила в финальную стадию мировых первенств, являясь единственным из ныне действующих представителей Океании, игравших на мундиалях. Помимо этого, новозеландцы 5 раз становились обладателями Кубка наций ОФК.

Дебют на ЧМ состоялся в 1982-м году. Сборная Новой Зеландии крупно проиграла все 3 матча группового этапа (в том числе и команде СССР — 0:3). Второй и последний на данный момент раз «белые», как именуют команду болельщики, попала на мировое первенство в 2010-м. В ЮАР сборная Новой Зеландии трижды сыграла вничью, заняв 3-е место в группе, соперниками по которой были Словакия (1:1), Италия (1:1) и Парагвай (0:0). В плей-офф команда не вышла, но в турнирной таблице квартета опередила действующих на тот момент чемпионов мира — итальянцев.

Израиль

Ассоциация футбола Израиля является правопреемницей ставшей членом ФИФА в 1929-м году Футбольной ассоциации Эрец-Исраэль, команда которой принимала участие в отборе к ЧМ-1934. Израильтяне стали членами Азиатской конфедерации футбола в 1954-м, а в 1964-м выиграли Кубок Азии. В 1970-м сборная Израиля в первый и пока последний раз пробилась в финальную стадию мирового первенства, где заняли последнее место на групповом этапе. В 1974-м после протеста арабских стран израильтяне были вынуждены выйти из азиатской конфедерации, вернувшись в большую футбольную семью лишь 20 лет спустя, когда стали членами УЕФА.

Казахстан

10 лет казахи были приписаны к Азиатской конфедерации, но в 2002-м году добились перевода в УЕФА. Причиной такого желания стало стремление играть с более сильными соперниками, а основанием послужил тот факт, что часть страны находится на территории Восточной Европы. В финальных стадиях ЧМ и ЧЕ сборная Казахстана пока не принимала участия, но о правильности сделанного в пользу Европы выбора говорит успешное выступление команды в Лиге наций УЕФА, где она добилась повышения в классе и следующий турнир проведет во второй по старшинству Лиге В.

Австралия