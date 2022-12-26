Эрдоган назвал «политическими санкциями» положение Роналду в сборной на ЧМ

На чемпионате мира, где сборная Португалии дошла до четвертьфинала, Роналду не провел ни одного матча до финального свистка. Встречи ⅛ и ¼ финала он начинал на скамейке запасных. По ходу чемпионата мира Роналду разорвал контракт с английским «Манчестер Юнайтед» и в данный момент находится без клуба. По данным СМИ, Роналду вскоре должен подписать контракт с саудовским «Аль-Насром».

«Они зря поступили так с Роналду. К сожалению, они наложили политические санкции на Роналду, и если поставить такого футболиста как Роналду во втором тайме, на 15 минут, полчаса, это отнимает и его психологию, и его энергию… Роналду сейчас едет в Саудовскую Аравию, согласно информации, которую я получил. Роналду — тот, кто поддерживает дело палестинцев. Теперь Мбаппе — это будущее, он и есть будущее», — сказал Эрдоган, слова которого приводит агентство Anadolu, на встрече с молодежью Эрзуруме.

В четверг испанское издание Marca сообщило, что контракт Роналду с «Аль-Насром» будет рассчитан до 2030 года, из которых 2,5 года португалец проведет в качестве игрока, а по завершении карьеры станет послом Саудовской Аравии для продвижения совместной с Египтом и Грецией заявки на проведение чемпионата мира 2030 года.