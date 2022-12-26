СМИ: спонсоры РФС поддержали переезд в Азию

По их словам, переход в АФК поможет российским компаниям лучше представлять и продвигать свои продукты на азиатском футбольном рынке. Отмеечается, что Азия вызывает большой интерес со стороны российского бизнеса.

«Рекламные контракты там ниже, чем в Европе, что поможет лучше знакомить болельщиков с российскими компаниями», — отметил один из членов попечительского совета.

Попечительский совет РФС был создан в июле 2019 г. по инициативе совладельца НОВАТЭК Леонида Михельсона и президента РФС Александра Дюкова. В него входят помощник президента Игорь Левитин, министр спорта РФ Олег Матыцин и ряд крупных бизнесменов.