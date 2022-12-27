Уткин: Ребята, катитесь вы в Азию, а я остаюсь в УЕФА

«У меня нет темы для открытого письма, но я открыто выскажу свою позицию. Ребята, катитесь вы в Азию, а я остаюсь в УЕФА. Я сейчас чётко принимаю это решение. Я здесь вырос, я люблю эти команды, этот мир и пространство. И есть ощущение, что я на этом сильно сэкономлю время», — сказал Уткин в эфире своего YouTube-канала.