Аршавин: дай бог, СВО закончится в 2023-м. Много футбольного зависит от нефутбольных вещей

«Дай Бог, чтобы в следующем году закончилась СВО — от этого и нужно будет отталкиваться. Слишком много футбольного зависит от нефутбольных событий. Естественно, все напряжены. С таким же чувством и я готовлюсь встречать 2023-й. Очень надеюсь на перемены к лучшему», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».