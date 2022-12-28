В УЕФА считают, что переход России в АФК не изменит позицию ФИФА

Источник, близкий к Европейскому футбольному союзу, сообщил «СЭ», что президент УЕФА Александер Чеферин готов дать добро на уход РФС, а АФК имеет право принять нашу федерацию. Однако ФИФА при этом пока не снимет запрет на участие России в турнирах под ее эгидой, поэтому для РФС кардинальных изменений не намечается.