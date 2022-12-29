«Это похоронит российский футбол» Россия хочет уйти из УЕФА и играть в Азии. Почему это решение обернется катастрофой?

Я устал, я ухожу

О целесообразности перехода РФС в АФК заговорили еще в марте, сразу после тотального бана со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА). Тогда Дюков подчеркнул, что европейская организация не планирует исключать Россию, сама страна не заинтересована в смене прописки и связывает будущее исключительно с Европой. Высказался и президент УЕФА Александер Чеферин. Функционер отметил, что уход из Европы отбросит российский футбол на сто лет назад.

Казалось, история не получит продолжения, но в декабре риторика Дюкова резко изменилась. Глава РФС назвал переход в АФК возможностью для России вернуться на международные турниры, а также отметил, что возможный «переезд» поддерживают все клубы РПЛ. За интеграцию в Азию выступил и главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Валерий Георгиевич высказался по этому поводу несколько раз. Те комментарии, которые он дал, показывают, что он скорее поддерживает эту идею перехода в Азию. Мы с ним обсуждали эту тему и пришли к тому, что лучше играть, чем не играть, — такое мнение Карпина. Александр Дюков глава РФС

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Дюков также анонсировал голосование членов исполкома по поводу возможного перехода в АФК, которое несколько раз переносилось. В пресс-службе РФС сообщили, что оно должно пройти до 31 декабря. Конечно, помимо этого голосования для ухода из УЕФА и вступления в АФК придется пройти еще уйму процедур, но решение РФС скажет о многом. Сомнений в том, каким оно будет, практически не остается. Дюков и Карпин за, высокопоставленные члены исполкома Леонид Федун и Евгений Гинер не выступают против, не возражают и в Госдуме.

Не очень понятно только одно: ждут ли Россию в самой АФК? На этот счет там пока никто публично не высказывался. Так что риск покинуть УЕФА и остаться совсем на улице определенно существует. Именно с этим наверняка и связана взятая РФС пауза.

Шанс на успех

Дюков говорит о том, что после перехода в АФК российские клубы и сборная смогут играть на международном уровне. Если это действительно так, то гораздо лучше играть в Кубке Азии, чем проводить удручающие и ничего не значащие товарищеские матчи с Таджикистаном, Узбекистаном и Киргизией. Что касается клубов, когда у тебя стоит выбор: вариться в собственном соку и ни за что не бороться или выступать хоть в каком-то официальном международном турнире хоть за какие-то деньги, логичнее выбрать последнее.

А именно — участвовать в Лиге чемпионов АФК.

Отобраться в финальную часть чемпионата мира-2026 из Азии россиянам, скорее всего, будет проще, чем из Европы. В следующем мундиале вместо 32 примут участие 48 команд, а азиатская квота увеличится до восьми сборных. Чисто на бумаге команда Карпина на одной ноге должна в эту восьмерку попадать, ведь только три азиатские сборные опережают россиян в рейтинге ФИФА. Остальные сильно ниже России.

Обманчивые перспективы

К сожалению, вышеуказанные плюсы совершенно гипотетические. Для принятия России в АФК должен пройти конгресс организации, на котором страны-члены конфедерации будут принимать коллегиальное решение. Среди них официально признанные Россией недружественными Япония, Южная Корея, Сингапур и Австралия. При этом не факт, что положительно настроенные к россиянам Индия, Китай, Вьетнам и прочие будут в восторге от появления в АФК еще одной сильной команды, которая может помешать им побороться за высокие места в Кубке Азии и выход на чемпионат мира.

Если предположить, что вступление в АФК пройдет гладко, нет никаких гарантий, что у России и дальше там пойдет все как по маслу. Высока вероятность бойкотов со стороны Японии, Австралии и других как на клубном, так и на международном уровне, а даже если их не будет и Россия квалифицируется на чемпионат мира-2026, есть риск повторения истории из марта этого года.

Не стоит забывать, что ФИФА изначально хотела ограничиться лишением сборной России флага и гимна, но сделать этого ей не дали европейские сборные. Сначала играть с командой за выход на ЧМ отказалась Польша, потом ее примеру последовали Чехия и Швеция, после чего гипотетические встречи с россиянами на мундиале в Катаре начали бойкотировать команды, уже квалифицировавшиеся на турнир. В такой ситуации ФИФА могла либо дисквалифицировать десятка полтора-два сборных, либо только Россию.

Кто даст гарантию, что такой же ситуации не произойдет летом 2026-го? К тому же турнир примут США, и российским футболистам могут банально не выдать визы. Сможет ли ФИФА в этом случае как-то помочь россиянам — большой вопрос.

Я интуитивно никуда бы не дергался, а спокойно бы занимался устройством нашего внутреннего футбола, российских турниров, развитием молодежи. Я бы не сосредотачивался на международной повестке, потому что она не лежит в поле футбола, а лежит в поле политики. Андрей Аршавин бывший футболист сборной России

Очевидный урон

Минусы же ухода России из УЕФА совершенно реальные. Вместо матчей с европейскими грандами российским клубам на неопределенно долгий срок предстоят баталии с «Персеполисом», «Аль-Хилялем» и прочими «Пхохан Стилерс». Это, если вы не знали, топовые азиатские клубы, которые в последние годы доходили до финала местной ЛЧ. В турнире все печально и с премиальными. Например, его победителю полагается 4 миллиона евро, а вылетевший из плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА клуб получает на миллион больше.

Отдельной проблемой для россиян и их соперников станет логистика, а именно бесконечные многочасовые и весьма дорогостоящие перелеты. Да, большая часть территории России относится к Азии, но почти вся футбольная инфраструктура сосредоточена в европейской части страны. В текущей экономической ситуации считают каждую копейку, так что лишнее финансовое бремя никому не нужно.

После перехода в АФК сборной России придется забыть о чемпионате Европы и Лиге наций, встречах с Германией, Францией, Испанией, Италией. Да, их нет и сейчас, но все может поменяться в любой момент. Причем это никак не зависит от международных футбольных организаций. Они годами демонстрировали исключительную лояльность России, но в текущей ситуации не могут справиться с беспрецедентным давлением и поступить иначе.

Никто не знает, чем закончится специальная военная операция. Например, закончится в мае 2023 года, и Европа снова к нам развернется, а если перейдем в АФК, сложно будет вернуться. Думаю, РФС все-таки примет решение о переходе в Азию. Это будет величайшая глупость и похороны российского футбола. Юрий Заварзин бывший президент РПЛ