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11:20 (мск), источник: Lenta.Ru

«Это похоронит российский футбол» Россия хочет уйти из УЕФА и играть в Азии. Почему это решение обернется катастрофой?

Российский футбольный союз (РФС) готовит всем болельщикам если не новогодний подарок, то точно сюрприз. До 31 декабря члены исполнительного комитета организации должны проголосовать по поводу возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) и сделать судьбоносный выбор пути развития отечественного футбола. Судя по риторике главы РФС Александра Дюкова и нескольких авторитетных членов исполкома, выбор уже сделан. «Лента.ру» — подробнее о готовящейся революции, а также ее плюсах и минусах для самого популярного вида спорта в стране.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

Я устал, я ухожу

О целесообразности перехода РФС в АФК заговорили еще в марте, сразу после тотального бана со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА). Тогда Дюков подчеркнул, что европейская организация не планирует исключать Россию, сама страна не заинтересована в смене прописки и связывает будущее исключительно с Европой. Высказался и президент УЕФА Александер Чеферин. Функционер отметил, что уход из Европы отбросит российский футбол на сто лет назад.

Казалось, история не получит продолжения, но в декабре риторика Дюкова резко изменилась. Глава РФС назвал переход в АФК возможностью для России вернуться на международные турниры, а также отметил, что возможный «переезд» поддерживают все клубы РПЛ. За интеграцию в Азию выступил и главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Валерий Георгиевич высказался по этому поводу несколько раз. Те комментарии, которые он дал, показывают, что он скорее поддерживает эту идею перехода в Азию. Мы с ним обсуждали эту тему и пришли к тому, что лучше играть, чем не играть, — такое мнение Карпина.

Александр Дюков
глава РФС
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Дюков также анонсировал голосование членов исполкома по поводу возможного перехода в АФК, которое несколько раз переносилось. В пресс-службе РФС сообщили, что оно должно пройти до 31 декабря. Конечно, помимо этого голосования для ухода из УЕФА и вступления в АФК придется пройти еще уйму процедур, но решение РФС скажет о многом. Сомнений в том, каким оно будет, практически не остается. Дюков и Карпин за, высокопоставленные члены исполкома Леонид Федун и Евгений Гинер не выступают против, не возражают и в Госдуме.

Не очень понятно только одно: ждут ли Россию в самой АФК? На этот счет там пока никто публично не высказывался. Так что риск покинуть УЕФА и остаться совсем на улице определенно существует. Именно с этим наверняка и связана взятая РФС пауза.

Шанс на успех

Дюков говорит о том, что после перехода в АФК российские клубы и сборная смогут играть на международном уровне. Если это действительно так, то гораздо лучше играть в Кубке Азии, чем проводить удручающие и ничего не значащие товарищеские матчи с Таджикистаном, Узбекистаном и Киргизией. Что касается клубов, когда у тебя стоит выбор: вариться в собственном соку и ни за что не бороться или выступать хоть в каком-то официальном международном турнире хоть за какие-то деньги, логичнее выбрать последнее.

А именно — участвовать в Лиге чемпионов АФК.

Отобраться в финальную часть чемпионата мира-2026 из Азии россиянам, скорее всего, будет проще, чем из Европы. В следующем мундиале вместо 32 примут участие 48 команд, а азиатская квота увеличится до восьми сборных. Чисто на бумаге команда Карпина на одной ноге должна в эту восьмерку попадать, ведь только три азиатские сборные опережают россиян в рейтинге ФИФА. Остальные сильно ниже России.

Обманчивые перспективы

К сожалению, вышеуказанные плюсы совершенно гипотетические. Для принятия России в АФК должен пройти конгресс организации, на котором страны-члены конфедерации будут принимать коллегиальное решение. Среди них официально признанные Россией недружественными Япония, Южная Корея, Сингапур и Австралия. При этом не факт, что положительно настроенные к россиянам Индия, Китай, Вьетнам и прочие будут в восторге от появления в АФК еще одной сильной команды, которая может помешать им побороться за высокие места в Кубке Азии и выход на чемпионат мира.

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Если предположить, что вступление в АФК пройдет гладко, нет никаких гарантий, что у России и дальше там пойдет все как по маслу. Высока вероятность бойкотов со стороны Японии, Австралии и других как на клубном, так и на международном уровне, а даже если их не будет и Россия квалифицируется на чемпионат мира-2026, есть риск повторения истории из марта этого года.

Не стоит забывать, что ФИФА изначально хотела ограничиться лишением сборной России флага и гимна, но сделать этого ей не дали европейские сборные. Сначала играть с командой за выход на ЧМ отказалась Польша, потом ее примеру последовали Чехия и Швеция, после чего гипотетические встречи с россиянами на мундиале в Катаре начали бойкотировать команды, уже квалифицировавшиеся на турнир. В такой ситуации ФИФА могла либо дисквалифицировать десятка полтора-два сборных, либо только Россию.

Кто даст гарантию, что такой же ситуации не произойдет летом 2026-го? К тому же турнир примут США, и российским футболистам могут банально не выдать визы. Сможет ли ФИФА в этом случае как-то помочь россиянам — большой вопрос.

Я интуитивно никуда бы не дергался, а спокойно бы занимался устройством нашего внутреннего футбола, российских турниров, развитием молодежи. Я бы не сосредотачивался на международной повестке, потому что она не лежит в поле футбола, а лежит в поле политики.

Андрей Аршавин
бывший футболист сборной России

Очевидный урон

Минусы же ухода России из УЕФА совершенно реальные. Вместо матчей с европейскими грандами российским клубам на неопределенно долгий срок предстоят баталии с «Персеполисом», «Аль-Хилялем» и прочими «Пхохан Стилерс». Это, если вы не знали, топовые азиатские клубы, которые в последние годы доходили до финала местной ЛЧ. В турнире все печально и с премиальными. Например, его победителю полагается 4 миллиона евро, а вылетевший из плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА клуб получает на миллион больше.

Отдельной проблемой для россиян и их соперников станет логистика, а именно бесконечные многочасовые и весьма дорогостоящие перелеты. Да, большая часть территории России относится к Азии, но почти вся футбольная инфраструктура сосредоточена в европейской части страны. В текущей экономической ситуации считают каждую копейку, так что лишнее финансовое бремя никому не нужно.

После перехода в АФК сборной России придется забыть о чемпионате Европы и Лиге наций, встречах с Германией, Францией, Испанией, Италией. Да, их нет и сейчас, но все может поменяться в любой момент. Причем это никак не зависит от международных футбольных организаций. Они годами демонстрировали исключительную лояльность России, но в текущей ситуации не могут справиться с беспрецедентным давлением и поступить иначе.

Никто не знает, чем закончится специальная военная операция. Например, закончится в мае 2023 года, и Европа снова к нам развернется, а если перейдем в АФК, сложно будет вернуться. Думаю, РФС все-таки примет решение о переходе в Азию. Это будет величайшая глупость и похороны российского футбола.

Юрий Заварзин
бывший президент РПЛ

Уход в АФК лишает российских болельщиков самого главного — надежды. Тысячи детей по всей стране начинают заниматься футболом, чтобы когда-нибудь, стоя на поле, услышать привычный гимн Лиги чемпионов, встретиться лицом к лицу с лучшими футболистами мира, коих сейчас в азиатских клубах ни одного, а в сборных один кореец Сон Хын Мин на всех. Но самое обидное, что даже он вместе с партнерами легко может отказаться играть с национальной российской командой. И им, скорее всего, ничего за это не будет.

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