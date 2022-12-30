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16:46 (мск), источник: ТАСС

Дюков: никто из членов исполкома РФС не высказывался за переход организации в АФК

В пятницу исполком РФС принял решение создать рабочую группу для взаимодействия с ФИФА, УЕФА и другими конфедерациями.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Члены исполкома Российского футбольного союза (РФС) не высказывались за переход организации в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Об этом журналистам в пятницу сообщил глава РФС Александр Дюков.

В пятницу исполком РФС принял решение создать рабочую группу для взаимодействия с Международной федерацией футбола (ФИФА), Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и другими конфедерациями.

«Был ли кто-то из членов исполкома за Азию? Никто не заявил об этой позиции. Сегодня обсуждался не вопрос перехода в Азию. Сегодня исполком принял такое решение — вовлечь всех регуляторов, чтобы выработать консолидированную позицию», — сказал Дюков.

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг Украины. Из-за этого сборная России не смогла принять участие в плей-офф квалификации чемпионата мира в Катаре, а также не участвовала в жеребьевке чемпионата Европы 2024 года в Германии.

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