Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Хетафе
Мальорка
Футбол. Зарубежный
21:15
Кадис
Альмерия
Футбол. Зарубежный
21:15
Сельта
Севилья
Футбол. Зарубежный
22:45
Вест Хэм Юнайтед
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
23:00
Ливерпуль
Лестер
Футбол. Зарубежный
23:30
Вальядолид
Реал
Все события
Футбол. Футбол. ЧМ. Последние результаты
18.12
Аргентина
Франция
П 4:2
33
17.12
Хорватия
Марокко
21
14.12
Франция
Марокко
20
13.12
Аргентина
Хорватия
30
10.12
Англия
Франция
12
10.12
Марокко
Португалия
10
6.12
Португалия
Швейцария
61
5.12
Бразилия
Южная Корея
41
Футбол. Футбол. ЧМ. Все результаты
16:53 (мск), источник: ТАСС

Дюков заявил, что целью РФС является участие сборной в отборе на чемпионат мира 2026 года

Исполком РФС принял решение создать рабочую группу для взаимодействия с ФИФА, УЕФА и другими конфедерациями.

РоссияЧемпионат мира: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поставил перед собой цель, чтобы сборная России приняла участие в квалификации к чемпионату мира 2026 года. Об этом он заявил журналистам в пятницу.

Исполком РФС принял решение создать рабочую группу для взаимодействия с Международной федерацией футбола (ФИФА), Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и другими конфедерациями.

«Не могу сказать, что мы готовы ждать долго. Для нас важно принять участие в отборе к чемпионату мира 2026 года и пройти его. Я ставлю перед собой такую задачу», — сказал Дюков.

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг Украины. Из-за этого сборная России не смогла принять участие в плей-офф квалификации чемпионата мира в Катаре, а также не участвовала в жеребьевке чемпионата Европы 2024 года в Германии.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Юрист: Валиевой могут запретить выступать даже в ледовых шоу
Фетисов: как минимум половина стран хотели бы соревноваться с российскими спортсменами. Но их никто не спрашивает
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь