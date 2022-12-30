Дюков заявил, что целью РФС является участие сборной в отборе на чемпионат мира 2026 года

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поставил перед собой цель, чтобы сборная России приняла участие в квалификации к чемпионату мира 2026 года. Об этом он заявил журналистам в пятницу.

Исполком РФС принял решение создать рабочую группу для взаимодействия с Международной федерацией футбола (ФИФА), Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и другими конфедерациями.

«Не могу сказать, что мы готовы ждать долго. Для нас важно принять участие в отборе к чемпионату мира 2026 года и пройти его. Я ставлю перед собой такую задачу», — сказал Дюков.