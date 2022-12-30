Дюков заявил, что целью РФС является участие сборной в отборе на чемпионат мира 2026 года
Исполком РФС принял решение создать рабочую группу для взаимодействия с ФИФА, УЕФА и другими конфедерациями.
Исполком РФС принял решение создать рабочую группу для взаимодействия с ФИФА, УЕФА и другими конфедерациями.
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поставил перед собой цель, чтобы сборная России приняла участие в квалификации к чемпионату мира 2026 года. Об этом он заявил журналистам в пятницу.
Исполком РФС принял решение создать рабочую группу для взаимодействия с Международной федерацией футбола (ФИФА), Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и другими конфедерациями.
«Не могу сказать, что мы готовы ждать долго. Для нас важно принять участие в отборе к чемпионату мира 2026 года и пройти его. Я ставлю перед собой такую задачу», — сказал Дюков.
28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг Украины. Из-за этого сборная России не смогла принять участие в плей-офф квалификации чемпионата мира в Катаре, а также не участвовала в жеребьевке чемпионата Европы 2024 года в Германии.