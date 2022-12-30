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17:38 (мск), источник: Московский комсомолец

Дюков заявил, что УЕФА хочет видеть Россию у себя

Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и президент организации Александер Чеферин хотели бы видеть в своем составе Россию, есть надежда на нормализацию отношений с УЕФА. Об этом заявил глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что РФС совместно с УЕФА принял решение о создании рабочей группы, целью которой является возвращение российских команд в международные турниры. До этого на исполкоме был поднят вопрос о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Если говорить об УЕФА и других футбольных людях, то они хотят нас видеть у себя. Раз мы договорились о создании рабочей группы, значит, глава УЕФА Александер Чеферин тоже этого хочет. Не все так плохо в наших отношениях, хотя они и находятся на низшей точке. Но есть надежда на нормализацию», — сказал Дюков журналистам.

«Если поймем, что возвращение в УЕФА невозможно, будем работать над переходом в другую конфедерацию. Мосты не сожжены, и мы можем рассмотреть какие-то возможности восстановить отношения», — добавил он.

Также Дюков отметил, что в РФС прислушиваются к мнению главного тренера национальной команды Валерия Карпина по вопросу перехода в АФК: «Мнение Валерия Карпина учитывалось. Он за то, что играть лучше, чем не играть».

Напомним, сборная России и российские клубы на данный момент отстранены от международных соревнований решениями ФИФА и УЕФА из‑за событий на Украине.

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