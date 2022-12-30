Дюков заявил, что УЕФА хочет видеть Россию у себя

Ранее стало известно, что РФС совместно с УЕФА принял решение о создании рабочей группы, целью которой является возвращение российских команд в международные турниры. До этого на исполкоме был поднят вопрос о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Если говорить об УЕФА и других футбольных людях, то они хотят нас видеть у себя. Раз мы договорились о создании рабочей группы, значит, глава УЕФА Александер Чеферин тоже этого хочет. Не все так плохо в наших отношениях, хотя они и находятся на низшей точке. Но есть надежда на нормализацию», — сказал Дюков журналистам.

«Если поймем, что возвращение в УЕФА невозможно, будем работать над переходом в другую конфедерацию. Мосты не сожжены, и мы можем рассмотреть какие-то возможности восстановить отношения», — добавил он.

Также Дюков отметил, что в РФС прислушиваются к мнению главного тренера национальной команды Валерия Карпина по вопросу перехода в АФК: «Мнение Валерия Карпина учитывалось. Он за то, что играть лучше, чем не играть».