Текущие события
Футбол. Зарубежный
2.01
Ренн
Ницца
21
Футбол. Зарубежный
2.01
Монпелье
Марсель
12
Футбол. Зарубежный
2.01
Брентфорд
Ливерпуль
31
Футбол. Зарубежный
2.01
Лилль
Реймс
11
Футбол. Зарубежный
2.01
Страсбур
Труа
23
Футбол. Зарубежный
22:45
Арсенал
Ньюкасл Юнайтед
Все события
Фоторепортажи
15Церемония награждения после финала ЧМ
25Сборная Аргентины — чемпион мира!
2 января, источник: Lenta.Ru

Сделавший тату на лице в честь Месси болельщик назвал последствия поступка

Колумбийский болельщик Майкл Куинонес, сделавший татуировку на лице в честь победы капитана сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира 2022 года в Катаре, назвал последствия поступка. Мужчина заявил, что сожалеет о случившемся, так как это привело к негативным последствиям для него и его семьи.

Наверх
Источник: Reuters

Колумбийский болельщик Майкл Куинонес, сделавший татуировку на лице в честь победы капитана сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира 2022 года в Катаре, в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) назвал последствия поступка.

Мужчина заявил, что сожалеет о случившемся, так как это привело к негативным последствиям для него и его семьи. «Я очень гордился этим несколько дней, но сейчас сожалею. Будьте осторожны. Вы не знаете, как можете разрушить свою жизнь», — подчеркнул он.

После того как Куинонес сделал тату, на его страницу в социальных сетях подписалось более ста тысяч человек. Большинство из них высмеивали болельщика за его поступок.

18 декабря сборная Аргентины одержала победу над Францией в финале чемпионата мира в Катаре и третий раз в истории завоевала трофей. В решающем матче Месси отметился реализованным одиннадцатиметровым в основное время, еще одним забитым мячом в дополнительное время и голом в серии пенальти. Его признали лучшим игроком турнира.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Умер легендарный Пеле. Каким запомнят Короля футбола болельщики всего мира?
Медведева объяснила завершение карьеры
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь