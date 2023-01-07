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11:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мартинес может стать новым главным тренером сборной Португалии, пишут СМИ

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Бывший тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес вошел в число основных кандидатов на аналогичный пост в национальной команде Португалии, сообщает The Telegraph.

Португалия
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Источник: Reuters

По информации источника, Португальская футбольная федерация (FPF) рассматривает возможность пригласить 49-летнего испанского специалиста на пост главного тренера сборной в новом году, однако сам Мартинес пока взял паузу, чтобы решить, продолжит ли он тренировать национальные команды или вернется в клубный футбол.

Мартинес тренировал сборную Бельгии с 2016 года и завоевал с ней бронзовые медали чемпионата мира — 2018 в России. Испанец покинул бельгийскую команду после неудачного выступления на чемпионате мира в Катаре, где сборная Бельгии не сумела выйти из группы, пропустив вперед будущих полуфиналистов турнира — команды Марокко и Хорватии. До работы в Бельгии Мартинес тренировал клубы Английской премьер-лиги — валлийский «Суонси Сити», «Уиган Атлетик» и «Эвертон».

Пост главного тренера сборной Португалии стал вакантным также после чемпионата мира в Катаре, когда в отставку ушел Фернанду Сантуш. Сборная Португалии дошла на турнире в Катаре до ¼ финала, где проиграла марокканцам.

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