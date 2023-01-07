Мартинес может стать новым главным тренером сборной Португалии, пишут СМИ

По информации источника, Португальская футбольная федерация (FPF) рассматривает возможность пригласить 49-летнего испанского специалиста на пост главного тренера сборной в новом году, однако сам Мартинес пока взял паузу, чтобы решить, продолжит ли он тренировать национальные команды или вернется в клубный футбол.

Мартинес тренировал сборную Бельгии с 2016 года и завоевал с ней бронзовые медали чемпионата мира — 2018 в России. Испанец покинул бельгийскую команду после неудачного выступления на чемпионате мира в Катаре, где сборная Бельгии не сумела выйти из группы, пропустив вперед будущих полуфиналистов турнира — команды Марокко и Хорватии. До работы в Бельгии Мартинес тренировал клубы Английской премьер-лиги — валлийский «Суонси Сити», «Уиган Атлетик» и «Эвертон».