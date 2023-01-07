Сборная России откажется от формы adidas в 2023 году
Сборная России не будет играть в форме от adidas в 2023 году. Об этом рассказал президент РФС Александр Дюков.
Россия
Сборная России не будет играть в форме от adidas в 2023 году. Об этом рассказал президент РФС Александр Дюков.
— Можно сказать уверенно, что в 2023 году у нас не будет формы adidas.
— Когда будет новый партнер?
— В первом квартале. Сейчас проводим переговоры — будет новый технический спонсор, — сказал Дюков.
Сотрудничество РФС и adidas началось в 2008 году. В августе 2021 года стороны заключили новое соглашение, рассчитанное до 2026 года.
1 марта adidas приостановил партнерское соглашение с РФС. Несмотря на это, осенью сборная России провела три товарищеских матча в экипировке от этого поставщика.