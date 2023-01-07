Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
18:15
Вильярреал
Реал
Футбол. Зарубежный
20:00
Ювентус
Удинезе
Футбол. Зарубежный
20:30
Мальорка
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
22:45
Монца
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Эспаньол
Жирона
Все события
Фоторепортажи
17Моменты карьеры Александра Овечкина
15Криштиану Роналду в новом клубе
11:30 (мск), источник: Sports.Ru

Сборная России откажется от формы adidas в 2023 году

Сборная России не будет играть в форме от adidas в 2023 году. Об этом рассказал президент РФС Александр Дюков.

Россия
Наверх
Источник: Sports.Ru

— Можно сказать уверенно, что в 2023 году у нас не будет формы adidas.

— Когда будет новый партнер?

— В первом квартале. Сейчас проводим переговоры — будет новый технический спонсор, — сказал Дюков.

Сотрудничество РФС и adidas началось в 2008 году. В августе 2021 года стороны заключили новое соглашение, рассчитанное до 2026 года.

1 марта adidas приостановил партнерское соглашение с РФС. Несмотря на это, осенью сборная России провела три товарищеских матча в экипировке от этого поставщика.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь