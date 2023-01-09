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15:22 (мск), источник: ТАСС

Роберто Мартинес стал главным тренером сборной Португалии по футболу

Мартинес сменил на этом посту Фернанду Сантуша.

Португалия
БельгияЧемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 9 января. Федерация футбола Португалии приняла решение назначить испанца Роберто Мартинеса на пост главного тренера национальной команды. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба федерации.

Прежним тренером сборной Португалии был Фернанду Сантуш, возглавлявший национальную команду с 2014 года. Португалец оставил занимаемый пост 15 декабря после завершения выступления на чемпионате мира в Катаре, на котором португальцы дошли до четвертьфинала. На этой стадии соревнований сборная Португалии со счетом 0:1 проиграла команде Марокко.

1 декабря Мартинес объявил об уходе с поста главного тренера сборной Бельгии, который занимал с 2016 года. В тот день бельгийцы сыграли вничью с командой Хорватии (0:0) в заключительном туре группового этапа чемпионата мира в Катаре и не сумели пробиться в плей-офф турнира. Под его руководством команда стала бронзовым призером мирового первенства 2018 года, что является лучшим достижением в истории сборной. По ходу тренерской карьеры 49-летний специалист тренировал английские клубы «Суонси», «Уиган» и «Эвертон». С «Уиганом» испанец стал обладателем Кубка Англии в сезоне-2012/13.

В марте сборная Португалии начнет отборочный турнир к чемпионату Европы 2024 года. Португальцы сыграют в одной группе с командами Боснии и Герцеговины, Исландии, Люксембурга, Словакии и Лихтенштейна. Европейское первенство пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

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