Роберто Мартинес стал главным тренером сборной Португалии по футболу

ТАСС, 9 января. Федерация футбола Португалии приняла решение назначить испанца Роберто Мартинеса на пост главного тренера национальной команды. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба федерации.

Прежним тренером сборной Португалии был Фернанду Сантуш, возглавлявший национальную команду с 2014 года. Португалец оставил занимаемый пост 15 декабря после завершения выступления на чемпионате мира в Катаре, на котором португальцы дошли до четвертьфинала. На этой стадии соревнований сборная Португалии со счетом 0:1 проиграла команде Марокко.

1 декабря Мартинес объявил об уходе с поста главного тренера сборной Бельгии, который занимал с 2016 года. В тот день бельгийцы сыграли вничью с командой Хорватии (0:0) в заключительном туре группового этапа чемпионата мира в Катаре и не сумели пробиться в плей-офф турнира. Под его руководством команда стала бронзовым призером мирового первенства 2018 года, что является лучшим достижением в истории сборной. По ходу тренерской карьеры 49-летний специалист тренировал английские клубы «Суонси», «Уиган» и «Эвертон». С «Уиганом» испанец стал обладателем Кубка Англии в сезоне-2012/13.