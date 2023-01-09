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17:16 (мск), источник: Sports.Ru

Мартинес рассчитывает на Роналду: «Он в сборной уже 19 лет и заслуживает уважения. Я в одной из самых талантливых команд мира»

Роберто Мартинес ответил на вопрос о том, рассчитывает ли он на Криштиану Роналду.

Португалия
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Источник: AP 2022

Специалист был назначен на пост главного тренера сборной Португалии.

— Я постараюсь выучить португальский язык как можно скорее. Счастлив быть в одной из самых талантливых команд мира. Когда я получил предложение, то понял, что это тот проект, который меня мотивирует.

— Вы рассчитываете на Криштиану Роналду?

— Да. Все футбольные решения принимаются на местах. Я не принимаю решения в офисе. Хочу встретиться с игроками, со всеми поговорить. 26 футболистов из состава на ЧМ-2022 — это отправная точка, и Криштиану — один из них.

Он в сборной уже 19 лет и заслуживает уважения. Мы обсудим с ним то, как за 10 недель до первой игры создать лучшую команду. Завтра приступим к работе. Как я уже сказал, сейчас начинается процесс, который состоит в том, чтобы встретиться с футболистами, которые могут войти в состав. Я уважаю всех игроков. Меня обрадует, если они будут на моей стороне, — сказал Мартинес.

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