Жозе Моуринью отказался возглавить сборную Бразилии

Ранее бывший игрок Моуринью времён «Порту» Карлос Альберто, с которым вместе они стали обладателем трофея Лиги чемпионов в 2004 году, распустил слухи, что 59-летний наставник пригласил его в тренерский штаб «селесао». Если бы такое произошло, это бы значило, что Жозе впервые в своей истории возглавил национальную команду. Однако, вероятно, в ближайшее время этого не случится.