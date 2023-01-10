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13:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Митрофанов: Для нас не стоит задача выйти из УЕФА или войти в АФК. Мы хотим играть в футбол

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о главной задаче организации.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

— Рабочую группу по переходу в Азию создали накануне праздников. У страны было время подумать, и как будто появилась критика. Как будто мы занимаем ту же позицию ожидания после создания рабочей группы и ничего не изменится.

— Одно из ключевых слов, которые есть в аббревиатуре РФС, — это слово «союз». РФС — это не частная компания, которая с закрытыми дверьми принимает решение, руководствуясь решениями ограниченной группой акционеров. Это общественная организация, задача которой — защищать и отстаивать интересы всего футбольного сообщества во всем его многообразии.

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Есть такая потребность и вызов, которая поставлена перед администрацией РФС со стороны футбольного сообщества, который был оценен. Были консультации с УЕФА, мы объясняли своим коллегами из УЕФА, что мы, как РФС, счастливы быть членом УЕФА и исполняем все свои обязательства. В УЕФА все выполняются, кроме самой важной обязанности — участие в соревнованиях, которая тоже должна выполняться.

Но для нас важно играть. Для нас не стоит задача выйти из УЕФА или войти в АФК. Мы хотим играть в футбол, хотим создать условия, чтобы наши футболисты, тренеры, болельщики не варились в собственном соку, но и получили доступ к международным соревнованиям. Как соревнованиям сборных, так и в соревнованиях клубов.

Поэтому коллеги из УЕФА должны понимать это и участвовать в создании дорожной карты, снятия постепенного ограничения, которые существуют. Сейчас отстранены все сборные от всего. И женские, и юношеские, и мини-футбольные, и пляжные, и национальные сборные, и клубы.

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При этом мы достигаем первых договоренностей и шагов. В мае в Волгограде пройдет «Кубок вызовов». Это не такой элитный раунд детско-юношеских соревнований. Но есть маленькие шажочки, которые делаются со стороны УЕФА. Наша задача — это формализовать к созданию в УЕФА соответствующей карты того, какие есть ограничения, чтобы мы понимали, как нам выстраивать стратегию развития.

Каждое утро просыпаться и смотреть — не сняли ограничения? И так каждый день, день сурка? Вы нам скажите когда, какие условия и все четко. Тогда мы примем решение, нас это не устраивает, и мы уходим в Азию, Африку, Южную Америку. Чтобы тогда готовили соответствующую программу развития до какого-то года, — сказал Митрофанов.

В декабре РФС создал рабочую группу, которая будет заниматься переходом из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию (АФК).

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

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