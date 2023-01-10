СМИ: главу Федерации футбола Франции попросят уйти в отставку из-за слов в адрес Зидана

ТАСС, 10 января. Некоторые члены Федерации футбола Франции (FFF) хотят организовать встречу с президентом организации Ноэлем Ле Гре, чтобы попросить его уйти в отставку из-за комментария в адрес бывшего капитана национальной команды Зинедина Зидана. Об этом во вторник сообщила радиостанция RMC Sport.

Согласно информации источника, несколько членов исполнительного комитета FFF планируют организовать внеочередное собрание организации, на котором обсудят будущее президента федерации Ле Гре. Как утверждает радиостанция, вице-президент Филипп Диалло и Жан-Мишель Ола намерены убедить действующего главу Федерации футбола Франции покинуть пост, который он занимает с июня 2011 года.

7 января пресс-служба FFF сообщила о продлении контракта с главным тренером национальной команды Дидье Дешамом до 2026 года. Специалист возглавляет команду с лета 2012 года, под его руководством сборная Франции выиграла чемпионат мира 2018 года, стала серебряным призером мирового первенства 2022 года и чемпионата Европы — 2016. 8 января Ле Гре заявил, что его не интересует тренерское будущее Зидана и что он даже не стал бы разговаривать со специалистом по телефону. После этого президента FFF раскритиковал чемпион мира 2018 года Килиан Мбаппе, назвавший Зидана легендой французского футбола и заявивший, что Ле Гре должен уважительнее относиться к таким людям. 9 января Ле Гре принес извинения Зидану.

10 января RMC Sport сообщила, что президент Франции Эмманюэль Макрон связался с бывшим главой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишелем Платини, чтобы выяснить о его готовности сменить Ле Гре на посту президента FFF.