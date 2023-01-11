Кавазашвили: слава богу, что УЕФА влепил нам санкции!

«Слава богу, что УЕФА влепил нам санкции! Сейчас мы вынуждены из своего резерва восполнять брешь и ставить воспитанников или других российских футболистов.



Мевля? Обычно я даю оценку игрокам, которые умеют играть прилично. Меня мастерство Мевли не привлекает. Есть у него это мастерство или нет — я за ним раньше не наблюдал. Это слабое звено в защите. Абаскаль правильно сделал, что, невзирая на приглашение иностранца, он поставил в состав спартаковского воспитанника. А освободит он Мевлю или нет — это уже не моя проблема, пусть Абаскаль думает», — приводит слова Кавазашвили Legalbet.