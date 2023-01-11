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14:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Джеррард может возглавить сборную Польши

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Бывший футболист английского «Ливерпуля» Стивен Джеррард может стать главным тренером сборной Польши, сообщает Scottish Sun.

Польша
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Источник: Reuters

Отмечается, что бывший главный тренер «Астон Виллы» уже начал переговоры с Польским футбольным союзом. Однако препятствием может стать его соглашение с английским клубом. На данный момент Джеррард продолжает получать компенсацию в размере 5 миллионов фунтов стерлингов в год после увольнения из «Астон Виллы». В Польше ему не смогут платить столько же.

Пост главного тренера сборной Польши стал вакантным после ухода Чеслава Михневича, с которым Польский футбольный союз не стал продлевать контракт по окончании чемпионата мира в Катаре.

Джеррарду 42 года, он работал в «Астон Вилле» с ноября 2021 года по октябрь 2022-го. Ранее он также возглавлял шотландский клуб «Рейнджерс» и молодежную команду «Ливерпуля», за который выступал по ходу карьеры футболиста.

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