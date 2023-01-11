СМИ: Джеррард может возглавить сборную Польши

Отмечается, что бывший главный тренер «Астон Виллы» уже начал переговоры с Польским футбольным союзом. Однако препятствием может стать его соглашение с английским клубом. На данный момент Джеррард продолжает получать компенсацию в размере 5 миллионов фунтов стерлингов в год после увольнения из «Астон Виллы». В Польше ему не смогут платить столько же.

Пост главного тренера сборной Польши стал вакантным после ухода Чеслава Михневича, с которым Польский футбольный союз не стал продлевать контракт по окончании чемпионата мира в Катаре.