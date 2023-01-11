СМИ: Джеррард может возглавить сборную Польши
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Бывший футболист английского «Ливерпуля» Стивен Джеррард может стать главным тренером сборной Польши, сообщает Scottish Sun.
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Бывший футболист английского «Ливерпуля» Стивен Джеррард может стать главным тренером сборной Польши, сообщает Scottish Sun.
Отмечается, что бывший главный тренер «Астон Виллы» уже начал переговоры с Польским футбольным союзом. Однако препятствием может стать его соглашение с английским клубом. На данный момент Джеррард продолжает получать компенсацию в размере 5 миллионов фунтов стерлингов в год после увольнения из «Астон Виллы». В Польше ему не смогут платить столько же.
Пост главного тренера сборной Польши стал вакантным после ухода Чеслава Михневича, с которым Польский футбольный союз не стал продлевать контракт по окончании чемпионата мира в Катаре.
Джеррарду 42 года, он работал в «Астон Вилле» с ноября 2021 года по октябрь 2022-го. Ранее он также возглавлял шотландский клуб «Рейнджерс» и молодежную команду «Ливерпуля», за который выступал по ходу карьеры футболиста.