Ле Гре временно отстранен от должности главы Федерации футбола Франции. Ранее он неуважительно высказался о Зидане
Главу Федерации футбола Франции (FFF) отстранили от должности.
Франция
Главу Федерации футбола Франции (FFF) отстранили от должности.
Исполнительный комитет FFF принял решение отстранить Ноэля Ле Гре как минимум до публикации результатов аудиторской проверки, проведенной в федерации. Исполняющим обязанности президента Федерации футбола Франции стал Филипп Диалло, занимавший пост вице-президента организации.
Напомним, Ле Гре подвергся критике за слова о Зинедине Зидане. Также бывшие сотрудницы FFF обвинили его в непристойном поведении.