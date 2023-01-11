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16:50 (мск), источник: Sports.Ru

Ле Гре временно отстранен от должности главы Федерации футбола Франции. Ранее он неуважительно высказался о Зидане

Главу Федерации футбола Франции (FFF) отстранили от должности.

Франция
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Источник: Reuters

Исполнительный комитет FFF принял решение отстранить Ноэля Ле Гре как минимум до публикации результатов аудиторской проверки, проведенной в федерации. Исполняющим обязанности президента Федерации футбола Франции стал Филипп Диалло, занимавший пост вице-президента организации.

Напомним, Ле Гре подвергся критике за слова о Зинедине Зидане. Также бывшие сотрудницы FFF обвинили его в непристойном поведении.

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