Исполком Федерации футбола Франции утвердил продление контракта с Дешамом

Кроме того, исполком принял решение уволить генерального директора FFF Флоренс Ардуэн. Ее функции и обязанности покинувшего на время расследования пост президента организации Ноэля Ле Граэ будет исполнять вице-президент FFF Филипп Диалло.
Внеочередное заседание исполкома FFF состоялось в среду после того, как Ле Граэ попал под огонь критики после продления контракта с Дешамом, о которому было объявлено 7 января, и своих противоречивых высказываний в адрес Зинедина Зидана. Ле Граэ заявил, что если бы Зидан позвонил ему по поводу работы в сборной Франции, то он «даже не взял бы трубку». Позже глава FFF принес публичные извинения. Кроме того, футбольный агент француженка Соня Суид обвинила Ле Граэ в сексуальных домогательствах в 2014 году.
С критикой Ле Граэ выступил чемпион мира в составе сборной Франции Килиан Мбаппе. Журналист RMC Sport Даниэль Риоло во вторник сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон связался с экс-главой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишелем Платини по вопросу возможного назначения на пост главы FFF.