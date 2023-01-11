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18:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Исполком Федерации футбола Франции утвердил продление контракта с Дешамом

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Исполком Федерации футбола Франции (FFF) единогласно утвердил продление контракта с главным тренером национальной сборной Дидье Дешамом до 2026 года, сообщается на сайте организации.

Франция
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Источник: Спорт РИА Новости

Кроме того, исполком принял решение уволить генерального директора FFF Флоренс Ардуэн. Ее функции и обязанности покинувшего на время расследования пост президента организации Ноэля Ле Граэ будет исполнять вице-президент FFF Филипп Диалло.

Внеочередное заседание исполкома FFF состоялось в среду после того, как Ле Граэ попал под огонь критики после продления контракта с Дешамом, о которому было объявлено 7 января, и своих противоречивых высказываний в адрес Зинедина Зидана. Ле Граэ заявил, что если бы Зидан позвонил ему по поводу работы в сборной Франции, то он «даже не взял бы трубку». Позже глава FFF принес публичные извинения. Кроме того, футбольный агент француженка Соня Суид обвинила Ле Граэ в сексуальных домогательствах в 2014 году.

С критикой Ле Граэ выступил чемпион мира в составе сборной Франции Килиан Мбаппе. Журналист RMC Sport Даниэль Риоло во вторник сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон связался с экс-главой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишелем Платини по вопросу возможного назначения на пост главы FFF.

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