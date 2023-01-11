Исполком Федерации футбола Франции утвердил продление контракта с Дешамом

Внеочередное заседание исполкома FFF состоялось в среду после того, как Ле Граэ попал под огонь критики после продления контракта с Дешамом, о которому было объявлено 7 января, и своих противоречивых высказываний в адрес Зинедина Зидана. Ле Граэ заявил, что если бы Зидан позвонил ему по поводу работы в сборной Франции, то он «даже не взял бы трубку». Позже глава FFF принес публичные извинения. Кроме того, футбольный агент француженка Соня Суид обвинила Ле Граэ в сексуальных домогательствах в 2014 году.