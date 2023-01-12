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15:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Виктор Гончаренко: азиатский футбол с Россией не вяжется

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказал мнение о возможном переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

«Мне сложно понять, как можно отказаться от гимна Лиги чемпионов. Вообще не представляю, что такое азиатский футбол. Хотя все проекты в самом начале кажутся безумными. Мы люди подневольные, но понятно, что азиатский футбол с Россией не вяжется», — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, сборная России по футболу и российские клубы отстранены от участия в официальных международных матчах решением европейской (УЕФА) и международной (ФИФА) федераций футбола. На исполкоме Российского футбольного союза (РФС) 30 декабря могли объявить о решении перейти в Азиатскую футбольную конфедерацию, однако данный вопрос был отложен уже второй раз.

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