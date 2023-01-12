Сборная Марокко пропустит чемпионат африканских наций по футболу из-за авиационных проблем

Как отмечается в заявлении, причина заключается в том, что выполнение рейса из марокканского Рабата в алжирскую Константину авиакомпании Royal Air Maroc (RAM), являющейся официальным перевозчиком марокканских футбольных команд, не подтверждено организаторами.

В федерации отметили, что сборная Марокко готовилась к участию в турнире и вела подготовку, в том числе проводя товарищеские матчи против команды Эфиопии. Однако за сутки до начала чемпионата африканских наций в Алжире разрешение на полет рейса RAM по маршруту Рабат — Константина так и не было подтверждено Конфедерацией африканского футбола (CAF).

Ранее ряд наблюдателей объяснил сложившуюся ситуацию нежеланием властей Алжира давать разрешение на пролет самолета RAM в связи с острым политическим кризисом, который продолжается в отношениях между двумя соседними странами.

Сборная Марокко на чемпионате мира 2022 года в Катаре вышла в полуфинал и заняла четвертое место.