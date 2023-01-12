Александр Петраков официально покинул пост главного тренера сборной Украины

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ) на своем официальном сайте. «УАФ благодарит Александра Петракова за проделанную работу. Украинская ассоциация футбола приостанавливает сотрудничество с главным тренером национальной команды Украины. Мы желаем тренеру успехов в его дальнейшей карьере и новых побед!» — говорится в заявлении УАФ.