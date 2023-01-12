Александр Петраков официально покинул пост главного тренера сборной Украины
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков официально покинул занимаемую должность по истечении срока контракта.
Украина
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков официально покинул занимаемую должность по истечении срока контракта.
Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ) на своем официальном сайте. «УАФ благодарит Александра Петракова за проделанную работу. Украинская ассоциация футбола приостанавливает сотрудничество с главным тренером национальной команды Украины. Мы желаем тренеру успехов в его дальнейшей карьере и новых побед!» — говорится в заявлении УАФ.
Александр Петраков возглавлял сборную Украины с ноября 2021 года. Под его руководством «жовто-блакитные» провели 8 матчей, одержали 4 победы, дважды сыграли вничью и дважды проиграли. Украинская команда не пробилась на чемпионат мира-2022 в Катаре.