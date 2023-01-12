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21:17 (мск), источник: Sport24

Александр Петраков официально покинул пост главного тренера сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков официально покинул занимаемую должность по истечении срока контракта.

Украина
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Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ) на своем официальном сайте. «УАФ благодарит Александра Петракова за проделанную работу. Украинская ассоциация футбола приостанавливает сотрудничество с главным тренером национальной команды Украины. Мы желаем тренеру успехов в его дальнейшей карьере и новых побед!» — говорится в заявлении УАФ.

Александр Петраков возглавлял сборную Украины с ноября 2021 года. Под его руководством «жовто-блакитные» провели 8 матчей, одержали 4 победы, дважды сыграли вничью и дважды проиграли. Украинская команда не пробилась на чемпионат мира-2022 в Катаре.

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