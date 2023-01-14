Сенсацию ЧМ не пустили на чемпионат Африки: дело в вооруженном конфликте

Дело в том, что хозяином Чемпионата выступает Алжир. Сам турнир проходит с 13 января по 4 февраля. Однако марокканцы решили отказаться от поездки в недружественную страну, ведь у них с соседями уже давно напряженные отношения.

Разругались из-за Франции

Зачинщиком конфликта между Марокко и Алжиром можно назвать Францию. Обе страны являлись колониями европейского государства. В те времена Франция несколько раз перекраивала границу между Алжиром и Марокко, что и стало причиной напряженных отношений в дальнейшем.

Когда страны получили независимость, марокканцы тут же предъявили территориальные претензии. В 1956 году дошло до полноценного военного конфликта. Всего между соседями 1900 километров общих границ. Однако предметом спора является участок земли в десять раз меньше. Рядом с ним на территории Алжира располагалось крупное месторождение железной руды. Им хотели владеть обе стороны конфликта.

После боев ситуация со временем утихла. Между странами оставалась напряженность, но сама граница была открытой. Все изменилось в 1994-м, когда Марокко ввел визовый режим для всех граждан Алжира после одного из терактов в столице. В ответ соседи просто закрыли сухопутную границу.

В таком режиме страны существовали четверть века, пока конфликт не обострился пару лет назад. На границе начались перестрелки, а страны стали обвинять друг друга в разжигании ситуации. Дипломатические отношения между Марокко и Алжиром были разорваны. Попасть из одной страны в другую напрямую просто невозможно, ведь сейчас закрыта даже воздушная граница.

Из-за обострения ситуации стало ясно, что марокканцам нужно придумывать специальный план поездки на Чемпионат африканских наций. Ведь место проведения турнира выбрали еще до новой конфронтации сторон.

Алжир отказался принимать рейс из Марокко

Стоит прояснить, что Чемпионат африканских наций — это не Кубок Африки. На турнир команды собирают составы только из игроков, выступающих в местных чемпионатах. Мохаммеда Салаха и Садио Мане на соревнованиях никто и не ждал. Тем не менее, Чемпионат является важным турниром для Африки. Его матчи показывают во Франции, США, Австралии и других странах.

Марокко выиграл два последних турнира и готовился защищать в Алжире чемпионский статус. Состав обещали привезти боевой. Все же три игрока из местного первенства были в заявке команды на чемпионат мира в Катаре.

За несколько месяцев до старта турнира стороны объявили, что достигли устной договоренности о специальном разрешении для сборной Марокко, которая смогла бы напрямую прилететь в Алжир. Время шло, но перекладывать договоренность на бумагу стороны не спешили.

В декабре же Королевская федерация футбола Марокко заявила, что бойкотирует турнир, если Алжир не выполнит обещание. За день до старта стало известно, что принимающая сторона не собирается выдавать разрешение марокканской авиакомпании на перелет.

Команда Марокко должна была сыграть в одной группе со сборными Ганы, Судана и Мадагаскара. Сетку составили таким образом, что Алжир и Марокко смогли бы встретиться лишь в финале. В итоге турнир недосчитается одной команды, ведь за день организовать приезд другой сборной на замену невозможно.

Через несколько часов после официального заявления марокканской федерации о снятии появились слухи, что ситуация экстренно поменялась. AFP сообщил о разрешении на полет. Однако никто эту информацию так и не подтвердил, поэтому бойкот Марокко остался в силе.

Марокко и Алжир дрались на футбольном поле

Из-за обострения политического конфликта между Алжиром и Марокко спорт страдает уже не в первый раз. В прошлом году в алжирском городе Оран проходили Средиземноморские игры. Заранее было обговорено, что марокканских журналистов пустят на турнир, но по прилету случилось обратное.

Алжирская полиция отказала им во въезде и не выпускала из аэропорта, где представителям прессы пришлось провести несколько дней. Но больше всего скандалов было связано непосредственно с футболом.

Когда сборная Марокко презентовала форму на чемпионат мира 2022 года, то Алжир тут же выступил с резким заявлением. Соседи посчитали, что марокканцы изобразили на футболках узор мозаики «зеллиге». Алжирцы считают ее своим культурным наследием.

Доходило даже до рукоприкладства. В прошлом году юношеские сборные Марокко и Алжира встретились в финале Кубка арабских наций. Все решилось в серии пенальти, а после решающего удара команды устроили массовую драку.

Несмотря на очевидное напряжение между странами, ФИФА и Африканская федерация футбола официально не сообщали, что при жеребьевках турниров будут разводить сборные. Правда, неведомым образом противники каждый раз оказываются в разных концах сетки.