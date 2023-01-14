Бывший главный тренер сборной Украины Петраков возглавил команду Армении
Бывший главный тренер сборной Украины Александр Петраков возглавил национальную команду Армении.
Украина
Армения
Об этом сообщает пресс-служба кавказской команды.
После прекращения сотрудничества с испанцем Хоакином Капарросом сборной руководил Роман Березовский, ранее выступавший в РПЛ.
Напомним, Петраков возглавлял сборную Украины с ноября 2021 года. Под его руководством украинцы провели 15 матчей, в которых одержали шесть побед, семь раз сыграли вничью и два раза потерпели поражение.