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22:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Бывший главный тренер сборной Украины Петраков возглавил команду Армении

Бывший главный тренер сборной Украины Александр Петраков возглавил национальную команду Армении.

Украина
Армения
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Источник: AP 2022

Об этом сообщает пресс-служба кавказской команды.

После прекращения сотрудничества с испанцем Хоакином Капарросом сборной руководил Роман Березовский, ранее выступавший в РПЛ.

Напомним, Петраков возглавлял сборную Украины с ноября 2021 года. Под его руководством украинцы провели 15 матчей, в которых одержали шесть побед, семь раз сыграли вничью и два раза потерпели поражение.

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