В отношении президента FFF Ле Гре возбудили уголовное дело. Он отстранён от должности
В отношении президента Федерации футбола Франции (FFF) Ноэля Ле Гре, которого бывшие сотрудницы организации обвинили в домогательствах, возбуждено уголовное дело.
В отношении президента Федерации футбола Франции (FFF) Ноэля Ле Гре, которого бывшие сотрудницы организации обвинили в домогательствах, возбуждено уголовное дело.
Как сообщила прокуратура Парижа, расследование будет проходить по делу о моральных и сексуальных домогательствах, его будет вести Бригада по борьбе с преступлениями против личности (BRDP), сообщает L'Équipe.
Исполком FFF ранее снял Ле Гре с занимаемой должности до публикации результатов проверки по заказу Министерства спорта. Временно пост главы организации займёт Филипп Диало.
Напомним, после продления контракта с главным тренером «трёхцветных» Дидье Дешамом Ле Гре резко высказался о Зинедине Зидане, который считался одним из кандидатов на пост наставника французов. Позднее появилась информация, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы 81-летнего функционера в FFF сменил Мишель Платини.