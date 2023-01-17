В отношении президента FFF Ле Гре возбудили уголовное дело. Он отстранён от должности

Как сообщила прокуратура Парижа, расследование будет проходить по делу о моральных и сексуальных домогательствах, его будет вести Бригада по борьбе с преступлениями против личности (BRDP), сообщает L'Équipe.

Исполком FFF ранее снял Ле Гре с занимаемой должности до публикации результатов проверки по заказу Министерства спорта. Временно пост главы организации займёт Филипп Диало.