Тихонов выступил за роспуск сборной России: «Это народные деньги, наши, не бюджетные»

"Если бы они играли, я бы не поддержал, а так, поддерживаю. Ну, сколько можно тратить деньги бешеные? Ну, незаслуженно, потом они говорят про спонсора, а спонсор как будто бы напечатал деньги. Это народные деньги, наши, не бюджетные. В бесплатные школы столько желающих, но не могут позволить себе купить форму. Так дайте на развитие.

Посмотрите, какие траты сейчас в биатлоне, патроны, все остальное. Это защитники. Лишней копейки не найдешь, а здесь всё понятно: траты, траты, траты бешеные, там на затраты на одну футбольную команду можно содержать несколько видов спорта просто.