Тихонов выступил за роспуск сборной России: «Это народные деньги, наши, не бюджетные»
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о возможном роспуске сборной России по футболу.
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о возможном роспуске сборной России по футболу.
"Если бы они играли, я бы не поддержал, а так, поддерживаю. Ну, сколько можно тратить деньги бешеные? Ну, незаслуженно, потом они говорят про спонсора, а спонсор как будто бы напечатал деньги. Это народные деньги, наши, не бюджетные. В бесплатные школы столько желающих, но не могут позволить себе купить форму. Так дайте на развитие.
Посмотрите, какие траты сейчас в биатлоне, патроны, все остальное. Это защитники. Лишней копейки не найдешь, а здесь всё понятно: траты, траты, траты бешеные, там на затраты на одну футбольную команду можно содержать несколько видов спорта просто.
Получается ли, что сборная России по футболу сейчас выглядит бессмысленной? Ну, конечно, да-да-да. Я абсолютно согласен: распустить, а их заставить работать. На заводах? А Тихонов 2,5 года каменщиком огнеупорной кладки работал, самая тяжелая специальность. Вот и от футболистов бы толк какой-то был! «— сказал Тихонов “ВсеПроСпорт”.