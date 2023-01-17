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22:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренер сборной Аргентины Скалони сделал выбор между Месси и Марадоной

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сделал выбор между выдающимися аргентинскими футболистами Лионелем Месси и Диего Марадоной.

Аргентина
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Источник: Чемпионат.com

«Если выбирать одного, то я выберу Месси, с которым у меня особенные отношения. Он лучший в истории, хотя Марадона тоже был великолепен. Тренировать Месси несложно. На техническом уровне его невозможно изменить, но иногда на него оказывается давление по части прессинга и стиля игры в атаке», — приводит слова Скалони Sport.es.

В составе сборной Аргентины Лионель Месси выиграл ЧМ-2022, став лучшим игроком турнира. Его команда победила Францию в финале. В нынешнем сезоне Месси принял участие в 15 матчах французской Лиги 1, забил восемь голов и отдал десять результативных передач.

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