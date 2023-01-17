Тренер сборной Аргентины Скалони сделал выбор между Месси и Марадоной

«Если выбирать одного, то я выберу Месси, с которым у меня особенные отношения. Он лучший в истории, хотя Марадона тоже был великолепен. Тренировать Месси несложно. На техническом уровне его невозможно изменить, но иногда на него оказывается давление по части прессинга и стиля игры в атаке», — приводит слова Скалони Sport.es.