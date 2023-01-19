Российский вратарь решил выступать за сборную Киргизии по футболу

Коченков родился в 1987 году во Фрунзе (ныне — Бишкек). В 17 лет голкипер переехал в Москву и подписал контракт с «Локомотивом». Вместе с железнодорожниками он стал чемпионом России и трижды взял Кубок страны и один раз — Суперкубок. Вратарь также выступал за «Волгу», «Нижний Новгород», «Ростов», «Спартак-Нальчик», «Мордовию», «Краснодар» и «Томь».