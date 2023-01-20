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20 января, источник: Sport24

Дюков примет участие в ближайшем заседании исполкома УЕФА

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков примет участие в ближайшем заседании исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Россия
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Источник: РИА "Новости"

«Участие президента РФС Александра Дюкова в заседании исполкома УЕФА планируется в очном формате», — сказали РИА Новости в службе коммуникаций РФС.

30 декабря РФС инициировал создание рабочей группы для взаимодействия с УЕФА и другими организациями по поводу возвращения отечественных клубов и сборных к участию в официальных турнирах, обсуждение идеи перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) было приостановлено.

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