Дюков примет участие в ближайшем заседании исполкома УЕФА

«Участие президента РФС Александра Дюкова в заседании исполкома УЕФА планируется в очном формате», — сказали РИА Новости в службе коммуникаций РФС.

30 декабря РФС инициировал создание рабочей группы для взаимодействия с УЕФА и другими организациями по поводу возвращения отечественных клубов и сборных к участию в официальных турнирах, обсуждение идеи перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) было приостановлено.