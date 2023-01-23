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17:22 (мск), источник: Чемпионат.com

«Это чистая политика». Карпин — о скандале из-за фото с эстонскими футболистами

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал политический скандал, вызванный своей фотографией за ужином с эстонскими футболистами.

Россия
Эстония
Ростов
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Источник: Чемпионат.com

"Первая реакция на комментарии эстонских чиновников — непонимание. Непонимание, что происходит. И, наверное, больше ничего сказать по этому поводу не могу. Было непонимание, что происходит сейчас в нашем мире. Могу, наверное, успокоить кого‑то: находясь в Эстонии месяц, с уверенностью готов сказать, что это чисто политическая тема. Всё, что касается моего пребывания, моей семьи и вообще русских в Эстонии, на бытовом уровне это никак не отражается, абсолютно. А провёл я там, повторюсь, месяц.

Эстонским языком не владею, говорил только на русском, и абсолютно все эстонцы переходили на русский язык, общались. Ни одного косого взгляда и ещё чего‑то я на себе не почувствовал. Уже не говорю про то, что там достаточно много людей подходили и желали удачи. Великолепно себя там чувствовал и чувствую. Всё, что раздуто, это чистая политика«, — приводит слова Карпина “Матч ТВ”.

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