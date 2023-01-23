Роналд Куман был представлен в качестве главного тренера сборной Нидерландов
Роналд Куман вернулся на должность главного тренера сборной Нидерландов, сообщает официальный сайт местной федерации футбола.
Нидерланды
Роналд Куман вернулся на должность главного тренера сборной Нидерландов, сообщает официальный сайт местной федерации футбола.
59-летний специалист подписал контракт с Королевским футбольным союзом до 2026 года.
Куман ранее тренировал национальную команду с 2018 по 2020 год, после чего ушел в «Барселону».
Сейчас он сменил на посту главного тренера Луи ван Гала. На ЧМ-2022 Нидерланды дошли до ¼ финала, уступив Аргентине в серии пенальти (2:2, 3:4).