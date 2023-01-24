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19:35 (мск), источник: Sport24

Итальянский журналист: Игроки сборной России при Капелло заранее обделывались и выходили на поле в мокрых трусах

Итальянский журналист Corriere della Sport Массимилиано Мартини высказал мнение о периоде работы Фабио Капелло во главе сборной России.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

Капелло возглавлял сборную России в 2012—2015 годах.

"К сожалению, отношения между сборной России и Фабио Капелло так и не сложились. Итальянец провалился в России. К тому же не было и спортивных результатов, начиная с неудачного выступления в Бразилии в 2014 году и заканчивая домашним поражением от Австрии в раунде отборочных матчей на Евро-2016.

Матч в Москве стал точкой кипения для футбольных людей в России, поэтому они не задумываясь убрали Дон Фабио, хотя он от этой отставки заработал много денег. Что касается игры, то было видно, как российские футболисты были зажаты и скованны, они боялись ошибиться. Извините, но иногда казалось, что игроки сборной России времен Капелло заранее обделывались и выходили на поле в мокрых трусах. От этого такая трусливая игра и неудовлетворительные результаты", — сказал Мартини в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

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