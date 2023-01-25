Попал в сборную прямо из тюрьмы: легенда АПЛ будет тренировать за решеткой?

Источник: Социальные сети Джона Карью

Карью приговорили к 14 месяцам заключения в октябре. Ему предстоит отбывать наказание еще целый год! Однако бывший нападающий надеется, что суд позволит исполнять новые обязанности во время заключения, смягчив наказание.

Карью подставил бывший агент

Джон загремел в тюрьму из-за финансовых махинаций. После завершения карьеры он пять лет уклонялся от уплаты налогов в Норвегии, с чем попался. С 2014 по 2019 год спортсмен не задекларировал несколько миллионов евро, которые поступили ему на счет. Бывший футболист должен был отдать в казну государства 550 тысяч, но присвоил себе.

Согласно законам Норвегии, человек обязан платить налоги в стране, если проводит на ее территории более половины дней в году. Карью решил убедить местные структуры, что большую часть времени живет во Франции. Поэтому будет платить налоги именно там. Правда, на Лазурном берегу он сообщал, что платит их в Норвегии.

Когда налоговые двух стран поняли, что их дурят, то нагрянули в квартиру Карью с обыском. У него изъяли телефон и банковские карты, данные с которых легко доказали, что пять лет экс-футболист почти все время проживал в Норвегии.

Источник: Социальные сети Джона Карью

Когда Джон понял, что отвертеться не удастся, то включил «дурачка». Он начал уверять, что все делал по совету бывшего агента. Якобы именно экс-представитель игрока советовал не декларировать доходы в Норвегии. Футболист лишь слушался знакомого, который понимал в финансах больше него.

«Я слепо доверял агенту. Был уверен, что он разбирается лучше меня и плохого не посоветует. Но оказалось, что из меня сделали марионетку», — говорил Карью в суде.

Это сработало. Суд постановил, что Джон неумышленно обманул налоговую. Норвежца не стали приговаривать к максимальному сроку лишения свободы. По нему он угодил бы за решетку на долгие шесть лет. Вероятно, Карью не пробудет в тюрьме даже оставшийся год заключения.

Хитрый план побега

В сообщении норвежской федерации отмечалось, что бывший спортсмен сам с ними связался и предложил услуги. Джон посчитал себя лучшим кандидатом для «наставничества» над молодыми футболистами.

В федерации подумали и согласились, назначив Карью на должность по работе с игроками сборных Норвегии юношеских возрастов. Местные СМИ тут же раскопали, что это было сделано вовсе не просто так. Джон намерен выйти из тюрьмы в скором времени.

После подписания договора с федерацией футбола он подал прошение о смене меры пресечения. Ведь работать с детьми проблематично, если ты находишься за решеткой. Карью просит заменить пребывание в камере на домашний арест. Если суд встанет на строну бывшего игрока, то он сможет днем посещать занятия юных игроков, а на ноге будет красоваться электронный браслет.

Норвежская федерация пошла навстречу бывшему футболисту, чтобы помочь выйти из тюрьмы. Если бы им реально был так нужен Карью, они могли бы позвать его и до попадания за решетку. Ведь Джон завершил карьеру 10 лет назад.

Тюрьма вместо кино

Удивительно, но в последние годы Карью не собирался возвращаться в футбол. Он много занимался благотворительностью, проводил время с принцем Уильямом, снимался в кино. Да-да, бывший футболист стал профессиональным актером!

Карью успел сняться в нескольких фильмах и сериалах. Самой известной картиной из его послужного списка стала лента «Малефисента: Владычица тьмы» с Анджелиной Джоли в главной роли. Джон сыграл эпизодическую роль воина джунглей. Однако у Карью были и более крупные проекты.

Источник: Социальные сети Джона Карью

Он сыграл преступника в норвежском триллере и появлялся с постоянной ролью бывшего футболиста в местном телесериале. Практически воплотил на экране самого себя. В одном из сериалов Карью даже выступил в роли норвежского Джеймса Бонда.

Теперь же Джону вряд ли удастся продолжить карьеру в кино в ближайшем будущем. Он проведет 2023 год либо в тюрьме, либо под домашним арестом. Даже после окончания срока заключения у него будет еще действовать контракт с Норвежской федерацией футбола.

Не очень ясно, что будет делать Джон, если его просьбу не удовлетворят. Останется ли на контракте в федерации? Решит ли работать после освобождения в футболе или вернется в актерство? Узнаем в ближайшие недели.