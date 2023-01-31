Чемпион России уедет в другую сборную? Первый шаг к смене гражданства уже сделан
Возможно, скоро Зуев окажется в составе казахстанской национальной команды.
Полузащитник «Химок» Александр Зуев может сменить гражданство. Не исключено, что уже совсем скоро российский футболист будет выступать за сборную Казахстана.
Зуев подал документы на вид на жительство в Казахстане. Об этом сообщают местные СМИ. По их данным, когда Зуев получит ВНЖ, то сможет рассчитывать на казахстанское гражданство, что позволит ему выступать за местную сборную. Важно добавить, что Александр родился в казахстанском городе Костанай, а с 2003 по 2005 год выступал в молодёжной команде местного «Тобола».
Зуев поиграл за сборные России различных возрастных категорий. На его счету четыре гола в 14 матчах в составе молодёжки. В 2013 году Александр завоевал золотую медаль на чемпионате Европы до 17 лет. В составе той сборной выступали такие футболисты, как Александр Головин и Дмитрий Баринов. Но при этом Зуев ни разу не выходил на поле в футболке первой сборной. Как известно, сейчас она принимает участие лишь в товарняках, поскольку отстранена от выступления в международных турнирах.
Казахстанские СМИ ещё в декабре 2022 года сообщили, что российский игрок раздумывает над сменой гражданства. По информации Prosports.kz, Зуев даже провёл переговоры с Казахстанской федерацией футбола (КФФ) на предмет возможного выступления за сборную. Правда, позднее глава департамента пресс-службы КФФ Гульмира Шутанова опровергла информацию о диалоге с игроком. Но теперь Зуев подал документы на ВНЖ, так что не исключено, что скоро он всё-таки наденет футболку сборной Казахстана.
Ранее 26-летний Александр играл в РПЛ за «Спартак» (с ним стал чемпионом в сезоне-2016/2017), «Крылья Советов», «Ростов», «Рубин», а летом 2022 года подписал контракт с «Химками». Зуев не обделён игровой практикой — в первой половине сезона он отбегал 16 матчей. В среднем за игру Александр проводит на поле по 65 минут, однако это никак не сказалось на его результативности. Пока у Зуева нули в графе «голы» и «результативные передачи».
Сборная Казахстана, которой сейчас руководит российский тренер Магомед Адиев, здорово проявила себя в последнем розыгрыше Лиги наций. Команда выступала в третьем по силе дивизионе и заняла первое место в группе с Азербайджаном, Словакией и Беларусью. В шести матчах казахстанская сборная одержала четыре победы и потерпела всего одно поражение.
Впереди команду Адиева ждут матчи отборочного цикла Евро-2024. В марте 2023 года она проведёт домашние встречи со Словенией и Данией. Помимо этого, в группе сборные Финляндии, Северной Ирландии и Сан-Марино. Две сборные, набравшие наибольшее количество очков по итогам двухкругового турнира, получат путёвку на чемпионат Европы в Германию.
Кирилл Закатченко