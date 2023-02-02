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17:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чемпион мира ушел из сборной Франции в 29 лет

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Чемпион мира по футболу Рафаэль Варан объявил о завершении карьеры в составе сборной Франции.

Франция
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Источник: РИА "Новости"

По информации издания Le Parisien, причины решения 29-летнего защитника английского «Манчестер Юнайтед» — ухудшение физической формы, психологическая усталость, а также желание больше времени проводить с семьей. Отмечалось, что на чемпионате мира в Катаре Варан стал ощущать разрыв между поколениями в сборной, также на его уход повлияло завершение карьеры в национальной команде вратаря Уго Льориса.

«Представлять нашу великую страну в течение десятилетия было одной из величайших почестей в моей жизни. Каждый раз, когда я надевал эту особенную синюю форму, я испытывал огромную гордость, обязанность отдать все силы, играть всем сердцем и побеждать каждый раз, когда мы выходим на поле. Я думал об этом несколько месяцев и решил, что мне пора уйти из международного футбола. Я точно буду скучать по этим моментам вместе с вами, но пришло время нового поколения. У нас есть группа талантливых молодых игроков, готовых взять на себя игру, которые заслуживают шанса и которым нужны вы», — написал Варан.

Варан стал победителем чемпионата мира 2018 года, который прошел в России. На мировом первенстве в Катаре в 2022 году французы не сумели защитить титул, проиграв в финале команде Аргентины. Варан также является победителем Лиги наций сезона-2020/21. Всего на счету защитника 93 матча за сборную Франции.

На клубном уровне он представлял французский «Ланс» и испанский «Реал», с которым по четыре раза выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, трижды — Суперкубок УЕФА, чемпионат Испании и Суперкубок Испании, еще один раз он помог команде выиграть Кубок страны.

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