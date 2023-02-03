Нашу молодежку не пустили на Евро-2025. Но она может сыграть осенью в Азии
Еще один турнир пройдет без российской команды. УЕФА не допустил молодежную сборную России к участию в отборочном турнире чемпионата Европы.
Еще один турнир пройдет без российской команды. УЕФА не допустил молодежную сборную России к участию в отборочном турнире чемпионата Европы.
Вчера прошла жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы 2025 года среди молодежных сборных. В числе ее участниц помимо хозяйки первенства команды Словакии, а также Лихтенштейна отсутствовала еще одна сборная — России.
Объяснение, почему так произошло, уже стало стандартным: все команды нашей страны отстранены от участия в соревнованиях УЕФА до дальнейшего уведомления в соответствии с решением исполкома союза от 28 февраля 2022 года. Оно подтверждено Спортивным арбитражным судом 15 июля прошлого года.
«Гнилые западные политики давят на ФИФА и УЕФА, вынуждая их изолировать Россию». Романцев — о Промесе, «Спартаке» и Азии.
«Поэтому Россия не включена в чемпионат Европы среди молодежных сборных», — говорится на официальном сайте УЕФА.
Фактически это второй турнир, который состоится без нас. В предыдущем цикле наши ребята успели сыграть несколько отборочных встреч, но их результаты были аннулированы, и в финальный турнир сборная России не попала.
По результатам жеребьевки 52 европейские команды (нет России, Словакии и Лихтенштейна) распределили по девяти группам.
В одной группе не могли оказаться Армения и Азербайджан, Белоруссия и Украина, Гибралтар и Испания, Босния и Косово, Косово и Сербия.
Матчи в группах пройдут с марта 2023-го по октябрь 2024-го. Выделены следующие даты:
Девять победителей групп и три лучшие команды из занявших вторые места выйдут напрямую в финальный турнир Евро-2025. Еще три места в стыковых матчах разыграют шесть сборных, занявших вторые места. Стыки пройдут с 11 по 19 ноября 2024-го.
Как теперь быть — разогнать молодежную сборную и больше не созывать ее за ненадобностью? Вовсе нет.
26 января Олимпийский совет Азии предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх. Они пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября этого года.
Азиада — это своего рода малая Олимпиада для стран Азии. В нее входит и футбольный турнир, который чаще других выигрывала команда Кореи. Кстати, благодаря победе в 2018 году кореец Сон Хын Мин в виде исключения получил разрешение не служить в армии.
А в общей сложности осенью медали разыграют в 42 видах спорта.
Последние 20 лет на Играх выступают не первые футбольные сборные, а олимпийские (U23). При этом в состав разрешено включать до трех игроков старшего возраста. То есть если удастся согласовать участие России в Азиаде, РФС сможет отправить туда молодежку, усиленную тройкой более возрастных футболистов. Даже если выступать вне конкурса, в любом случае это опыт, игровая практика и возможность сравнить себя с другими. Разве не так?
Александр Бобров