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15:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Нашу молодежку не пустили на Евро-2025. Но она может сыграть осенью в Азии

Еще один турнир пройдет без российской команды. УЕФА не допустил молодежную сборную России к участию в отборочном турнире чемпионата Европы.

Россия U21
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Что произошло

Вчера прошла жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы 2025 года среди молодежных сборных. В числе ее участниц помимо хозяйки первенства команды Словакии, а также Лихтенштейна отсутствовала еще одна сборная — России.

Объяснение, почему так произошло, уже стало стандартным: все команды нашей страны отстранены от участия в соревнованиях УЕФА до дальнейшего уведомления в соответствии с решением исполкома союза от 28 февраля 2022 года. Оно подтверждено Спортивным арбитражным судом 15 июля прошлого года.

«Гнилые западные политики давят на ФИФА и УЕФА, вынуждая их изолировать Россию». Романцев — о Промесе, «Спартаке» и Азии.

«Поэтому Россия не включена в чемпионат Европы среди молодежных сборных», — говорится на официальном сайте УЕФА.

Фактически это второй турнир, который состоится без нас. В предыдущем цикле наши ребята успели сыграть несколько отборочных встреч, но их результаты были аннулированы, и в финальный турнир сборная России не попала.

Источник: Спорт-Экспресс

Отборочный цикл-2023/24

По результатам жеребьевки 52 европейские команды (нет России, Словакии и Лихтенштейна) распределили по девяти группам.

  • Группа А. Италия, Ирландия, Норвегия, Турция, Латвия, Сан-Марино.
  • Группа В. Испания, Бельгия, Шотландия, Венгрия, Казахстан, Мальта.
  • Группа С. Нидерланды, Швеция, Грузия, Северная Македония, Молдавия, Гибралтар.
  • Группа D. Германия, Польша, Израиль, Болгария, Косово, Эстония.
  • Группа Е. Румыния, Швейцария, Финляндия, Албания, Черногория, Армения.
  • Группа F. Англия, Украина, Сербия, Северная Ирландия, Азербайджан, Люксембург.
  • Группа G. Португалия, Хорватия, Греция, Белоруссия, Фареры, Андорра.
  • Группа Н. Франция, Австрия, Словения, Босния, Кипр.
  • Группа I. Дания, Чехия, Исландия, Уэльс, Литва.

В одной группе не могли оказаться Армения и Азербайджан, Белоруссия и Украина, Гибралтар и Испания, Босния и Косово, Косово и Сербия.

Матчи в группах пройдут с марта 2023-го по октябрь 2024-го. Выделены следующие даты:

  • 2023 год. 20—28 марта, 12—20 июня, 4—12 сентября, 9—17 октября, 13—21 ноября.
  • 2024 год. 18—26 марта, 2—10 сентября, 7—15 октября.

Девять победителей групп и три лучшие команды из занявших вторые места выйдут напрямую в финальный турнир Евро-2025. Еще три места в стыковых матчах разыграют шесть сборных, занявших вторые места. Стыки пройдут с 11 по 19 ноября 2024-го.

Источник: РИА "Новости"

Азия

Как теперь быть — разогнать молодежную сборную и больше не созывать ее за ненадобностью? Вовсе нет.

26 января Олимпийский совет Азии предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх. Они пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября этого года.

Азиада — это своего рода малая Олимпиада для стран Азии. В нее входит и футбольный турнир, который чаще других выигрывала команда Кореи. Кстати, благодаря победе в 2018 году кореец Сон Хын Мин в виде исключения получил разрешение не служить в армии.

А в общей сложности осенью медали разыграют в 42 видах спорта.

Последние 20 лет на Играх выступают не первые футбольные сборные, а олимпийские (U23). При этом в состав разрешено включать до трех игроков старшего возраста. То есть если удастся согласовать участие России в Азиаде, РФС сможет отправить туда молодежку, усиленную тройкой более возрастных футболистов. Даже если выступать вне конкурса, в любом случае это опыт, игровая практика и возможность сравнить себя с другими. Разве не так?

Александр Бобров

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