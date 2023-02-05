Сборная Сенегала впервые выиграла чемпионат африканских наций
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Сборная Сенегала по футболу впервые в своей истории стала победителем чемпионата африканских наций, который прошел в Алжире.
Сенегал
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Сборная Сенегала по футболу впервые в своей истории стала победителем чемпионата африканских наций, который прошел в Алжире.
В финале сенегальцы обыграли хозяев турнира. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее были сенегальцы — 5:4.
В матче за третье место сборная Мадагаскара победила команду Нигера (1:0).
Чемпионат африканских наций проводится с 2009 года. В отличие от Кубка африканских наций в этом соревновании выступают сборные, составленные только из игроков внутренних чемпионатов стран, до участия не допускаются африканские футболисты, играющие за рубежом. Два предыдущих турнира выиграла сборная Марокко.