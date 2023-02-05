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11:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Сенегала впервые выиграла чемпионат африканских наций

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Сборная Сенегала по футболу впервые в своей истории стала победителем чемпионата африканских наций, который прошел в Алжире.

Сенегал
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Источник: Reuters

В финале сенегальцы обыграли хозяев турнира. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее были сенегальцы — 5:4.

В матче за третье место сборная Мадагаскара победила команду Нигера (1:0).

Чемпионат африканских наций проводится с 2009 года. В отличие от Кубка африканских наций в этом соревновании выступают сборные, составленные только из игроков внутренних чемпионатов стран, до участия не допускаются африканские футболисты, играющие за рубежом. Два предыдущих турнира выиграла сборная Марокко.

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