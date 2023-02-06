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10:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Саудовской Аравии получила предложение сыграть на Кубке Америки

Сборная Саудовской Аравии по футболу получила предложение выступить на Кубке Америки 2024 года в Парагвае.

Саудовская Аравия
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Источник: Reuters

«Мы получили приглашение принять участие в Кубке Америки, и если представится подходящая возможность, мы примем участие», — приводит слова президента Федерации футбола Саудовской Аравии Ясира Аль-Мишаля «твиттер» «Окно в Азию».

Напомним, на Кубок Америки традиционно приглашаются страны, которые не являются членами КОНМЕБОЛ. Так, на турнирах разных годов участвовали сборные США, Мексики, Катара и других стран. Саудовская Аравия ранее ни разу не принимала участия в турнире. Действующим обладателем титула является национальная команда Аргентины, завоевавшая трофей в 2021 году, обыграв в финале хозяев Кубка Америки того года, сборную Бразилии (1:0).

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