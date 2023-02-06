«Карлуш Кейруш стал новым главным тренером сборной Катара. Мы желаем португальскому специалисту всего наилучшего во главе нашей команды», — гласит заявление пресс-службы Федерации футбола Катара.

Контракт с 69-летним специалистом рассчитан до 2026 года. До этого Кейруш возглавил сборную Ирана в сентябре 2022 года и возил команду на ЧМ-2022. Иранцы не смогли выйти в плей-офф, после чего Кейруш подал в остатку.