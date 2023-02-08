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11:39 (мск), источник: ТАСС

Бывший главный тренер московского «Спартака» Тедеско возглавил сборную Бельгии по футболу

Контракт рассчитан до конца чемпионата Европы 2024 года.

Бельгия
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 8 февраля. Королевская бельгийская футбольная ассоциация назначила немца Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии. Об этом в среду сообщила пресс-служба организации.

Контракт специалиста рассчитан до конца чемпионата Европы 2024 года.

Предыдущим главным тренером сборной Бельгии был испанец Роберто Мартинес, возглавлявший ее с августа 2016 года. Лучшим достижением национальной команды под его руководством стало третье место на чемпионате мира 2018 года в России. Мартинес покинул свой пост 1 декабря 2022 года после заключительного матча на групповом этапе чемпионата мира в Катаре с командой Хорватии (0:0). По итогам той встречи бельгийцы заняли третье место в группе и не смогли выйти в плей-офф.

Тедеско 37 лет, его прошлым местом работы был германский «Лейпциг». Под руководством специалиста клуб в сезоне-2021/22 впервые в истории стал обладателем Кубка Германии. С 2019 по 2021 год Тедеско возглавлял московский «Спартак», с которым занял второе место в чемпионате России в сезоне-2020/21. По ходу карьеры специалист также тренировал германские «Эрцгебирге» и «Шальке».

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