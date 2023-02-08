Бывший главный тренер московского «Спартака» Тедеско возглавил сборную Бельгии по футболу

Предыдущим главным тренером сборной Бельгии был испанец Роберто Мартинес, возглавлявший ее с августа 2016 года. Лучшим достижением национальной команды под его руководством стало третье место на чемпионате мира 2018 года в России. Мартинес покинул свой пост 1 декабря 2022 года после заключительного матча на групповом этапе чемпионата мира в Катаре с командой Хорватии (0:0). По итогам той встречи бельгийцы заняли третье место в группе и не смогли выйти в плей-офф.