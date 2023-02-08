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14:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший тренер «Спартака» возглавил сборную Бельгии

Бывший тренер московского «Спартака», немец Доменико Тедеско возглавил сборную Бельгии. Об этом сообщается на сайте Королевской бельгийской футбольной ассоциации (KBVB).

Бельгия
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Источник: РИА "Новости"

Контракт 37-летнего специалиста рассчитан до конца 2024 года. Отмечается, что его главная задача заключается в подготовке команды к отбору на чемпионат Европы 2024 года, который пройдет в Германии.

Тедеско сменил на посту Роберто Мартинеса, который возглавлял бельгийцев с 2016 года. Испанец покинул должность после чемпионата мира 2022 года в Катаре, где бельгийцы не сумели выйти из группы.

Последним клубом Тедеско был немецкий «РБ Лейпциг». В «Спартаке» он работал с октября 2019 года и покинул команду по окончании сезона-2020/2021, в котором команда заняла второе место в Российской премьер-лиге и квалифицировалась в Лигу чемпионов. Решение уйти немец объяснил семейными обстоятельствами.

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