Бывший тренер «Спартака» возглавил сборную Бельгии

Контракт 37-летнего специалиста рассчитан до конца 2024 года. Отмечается, что его главная задача заключается в подготовке команды к отбору на чемпионат Европы 2024 года, который пройдет в Германии.

Тедеско сменил на посту Роберто Мартинеса, который возглавлял бельгийцев с 2016 года. Испанец покинул должность после чемпионата мира 2022 года в Катаре, где бельгийцы не сумели выйти из группы.