Сборная Казахстана выиграла группу на Кубке развития и вышла в финал
Юношеская сборная Казахстана по футболу (до 17 лет) провела третью встречу на «Кубке Развития — 2023» в Минске, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстан U21
Юношеская сборная Казахстана по футболу (до 17 лет) провела третью встречу на «Кубке Развития — 2023» в Минске, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 9 февраля, команда играла против хозяев поля — сверстников из Беларуси. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Эта победа стала для казахстанской команды третьей подряд. Ранее она обыграла команду России (U-16) со счетом 1:0, а затем забила три безответных мяча представителям Узбекистана.
Таким образом, Казахстан стал лучшей командой группы А, набрав девять очков в трех матчах. Заняв первое место, казахстанцы вышли в финал, где сыграют с командой России (U-17).