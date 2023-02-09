Сборная Казахстана выиграла группу на Кубке развития и вышла в финал

Источник: КФФ

Сегодня, 9 февраля, команда играла против хозяев поля — сверстников из Беларуси. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Эта победа стала для казахстанской команды третьей подряд. Ранее она обыграла команду России (U-16) со счетом 1:0, а затем забила три безответных мяча представителям Узбекистана.