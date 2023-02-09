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20:20 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана выиграла группу на Кубке развития и вышла в финал

Юношеская сборная Казахстана по футболу (до 17 лет) провела третью встречу на «Кубке Развития — 2023» в Минске, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстан U21
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Источник: КФФ

Сегодня, 9 февраля, команда играла против хозяев поля — сверстников из Беларуси. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Эта победа стала для казахстанской команды третьей подряд. Ранее она обыграла команду России (U-16) со счетом 1:0, а затем забила три безответных мяча представителям Узбекистана.

Таким образом, Казахстан стал лучшей командой группы А, набрав девять очков в трех матчах. Заняв первое место, казахстанцы вышли в финал, где сыграют с командой России (U-17).

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