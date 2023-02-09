Белорусские футболисты потерпели поражения в играх Кубка развития в Минске

Юношеская сборная Беларуси (U-17) в своем последнем матче предварительной группы А сегодня потерпела поражение от сверстников из Казахстана — 0:1. До этого подопечные Александра Юревича с крупным счетом 3:0 выиграли у команды Узбекистана (U-16) и уступили команде России (U-16) — 0:2. Итоговое положение: Казахстан — 9 очков, Россия — 6, Беларусь — 3, Узбекистан — 0.

В квартете В младшая белорусская команда (U-16) проиграла сборной России (U-17) с результатом 0:2. Ранее дружина Дмитрия Короткевича со счетом 0:4 уступила футболистам Ирана (U-17) и сыграла вничью со сборной Таджикистана (U-17) — 2:2. Итоговое положение: Россия — 7, Таджикистан — 5, Иран — 3, Беларусь — 1.

В субботу, 11 февраля, в поединке за первое место встретятся 17-летние футболисты Казахстана и России. За бронзу поспорят сборные России (U-16) и Таджикистана (U-17). В матче за пятую итоговую позицию будут соперничать команды Беларуси (U-17) и Ирана (U-17), а за 7-е место сразятся сборные U-16 из Беларуси и Узбекистана.