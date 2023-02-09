Белорусские футболисты потерпели поражения в играх Кубка развития в Минске

Юношеская сборная Беларуси (U-17) в своем последнем матче предварительной группы А сегодня потерпела поражение от сверстников из Казахстана — 0:1. До этого подопечные Александра Юревича с крупным счетом 3:0 выиграли у команды Узбекистана (U-16) и уступили команде России (U-16) — 0:2. Итоговое положение: Казахстан — 9 очков, Россия — 6, Беларусь — 3, Узбекистан — 0.
В квартете В младшая белорусская команда (U-16) проиграла сборной России (U-17) с результатом 0:2. Ранее дружина Дмитрия Короткевича со счетом 0:4 уступила футболистам Ирана (U-17) и сыграла вничью со сборной Таджикистана (U-17) — 2:2. Итоговое положение: Россия — 7, Таджикистан — 5, Иран — 3, Беларусь — 1.
В субботу, 11 февраля, в поединке за первое место встретятся 17-летние футболисты Казахстана и России. За бронзу поспорят сборные России (U-16) и Таджикистана (U-17). В матче за пятую итоговую позицию будут соперничать команды Беларуси (U-17) и Ирана (U-17), а за 7-е место сразятся сборные U-16 из Беларуси и Узбекистана.
Год назад обладателями Кубка развития стали футболисты Израиля. Больше всего побед имеется на счету сборной России, которая завоевывала трофей пять раз (2008, 2010, 2014, 2015, 2017), по четыре раза успех праздновали футболисты Беларуси (2006, 2007, 2019, 2020) и Украины (2009, 2012, 2016, 2018), дважды лучшей становилась команда Бельгии (2011, 2013), в 2005 году не было равных сборной Сербии и Черногории, в 2021-м победили таджики.