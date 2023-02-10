Анчелотти согласился возглавить сборную Бразилии в июне. Моуринью — альтернатива

По информации источника, Анчелотти — главный претендент на пост главного тренера бразильской сборной. Одним из главных аргументов в пользу кандидатуры итальянца называются его хорошие отношения с рядом бразильских футболистов. Анчелотти работает в «Реале» с Винисиусом Жуниором, Родриго Гоэсом и Эдером Милитао, а также под его руководством выступал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро.