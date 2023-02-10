Сон Хын Мин признан игроком года в Азии шестой год подряд

30-летний игрок сборной Южной Кореи набрал в опросе 256 очков и выиграл этот приз шестой год подряд, всего у него 8 таких наград.

Второе место в голосовании среди азиатских футбольных журналистов и экспертов с 120 баллами разделили Мехди Тареми («Порту», сборная Ирана) и Салем Аль-Досари («Аль-Хилаль», сборная Саудовской Аравии).