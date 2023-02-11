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11:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболист сборной России рассказал о работе барменом

Футболист «Крыльев Советов» и сборной России Владимир Писарский рассказал о том, как работал барменом. Об этом сообщает Metaratings.

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Источник: РИА "Новости"

«Интересные ситуации были. Люди напивались до таких состояний, что падали со стула и себе спокойненько лежали», — рассказал Писарский. Он добавил, что охрана часто не исполняла свои обязанности.

Писарский также назвал себя общительным человеком и отметил, что много разговаривал с клиентами на работе. «Когда человек уже в кондиции, начинаются разговоры. А мне сложно что ли? Составлю компанию. Но только в разговоре!» — отметил игрок.

Писарский стал футболистом «Крыльев Советов» 25 декабря прошлого года. До этого он выступал за «Оренбург» под фамилией Сычевой.

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