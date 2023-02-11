Футболист сборной России рассказал о работе барменом

«Интересные ситуации были. Люди напивались до таких состояний, что падали со стула и себе спокойненько лежали», — рассказал Писарский. Он добавил, что охрана часто не исполняла свои обязанности.

Писарский также назвал себя общительным человеком и отметил, что много разговаривал с клиентами на работе. «Когда человек уже в кондиции, начинаются разговоры. А мне сложно что ли? Составлю компанию. Но только в разговоре!» — отметил игрок.