Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:30
Вест Хэм Юнайтед
Челси
Футбол. Зарубежный
17:00
Эмполи
Специя
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Бохум
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Байер
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Брайтон
Футбол. Зарубежный
18:00
Фулхэм
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
18:15
Альмерия
Бетис
Футбол. Зарубежный
19:00
Монако
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
20:00
Лечче
Рома
Футбол. Зарубежный
20:30
Борнмут
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
РБ Лейпциг
Унион Б
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Мальорка
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Аталанта
Футбол. Зарубежный
23:00
Клермон Фут
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Атлетик
Футбол. Зарубежный
10.02
Ницца
Аяччо
30
Футбол. Зарубежный
10.02
Кадис
Жирона
20
Футбол. Зарубежный
10.02
Милан
Торино
10
Футбол. Зарубежный
10.02
Шальке-04
Вольфсбург
00
Все события
11:16 (мск), источник: ТАСС

Эдмилсон назвал технику российских футболистов впечатляющей

Чемпион мира 2002 года хотел бы увидеть товарищеский матч сборных России и Бразилии.

Россия
Наверх
Источник: Reuters

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российские футболисты обладают впечатляющей техникой. Такое мнение ТАСС в субботу высказал чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Эдмилсон.

«Я хочу отметить, что российский футбол — это футбол с впечатляющей техникой, — сказал Эдмилсон. — Сборная России не раз эту технику демонстрировала. Однако я считаю, что российским футболистам стоит прикладывать больше усилий, чтобы попасть в лиги более высокого уровня».

«Было бы интересно посмотреть на товарищеский матч сборных России и Бразилии? С удовольствием бы посмотрел эту игру. В 2006 году я играл против команды России в товарищеском матче (сборная Бразилии на выезде победила со счетом 1:0 — прим. ТАСС). Такой матч можно было бы провести. Это был бы очень полезный опыт для обеих сборных», — добавил Эдмилсон.

С 11 по 12 февраля в московском «Мегаспорте» пройдет Кубок легенд имени Константина Еременко. В пятницу в преддверии турнира состоялся детский день «Наше будущее», легенды мирового футбола сыграли в товарищеским турнире вместе с детьми с синдромом Дауна. Это мероприятие предвещал турнир воспитанников академий ЦСКА, «Спартака», «Динамо», «Локомотива», «Чертаново» и «Химок».

«Это очень важно, мне нравится заниматься подобной деятельностью, — отметил Эдмилсон. — В частности, такая же организация есть в Бразилии, я тоже с ними сотрудничаю на протяжении нескольких лет. Сам турнир является фантастическим мероприятием, мне нравится как атмосфера во время игр, так и тот факт, что я встречаюсь со своими друзьями, с которыми играл раньше. Я во второй раз приезжаю на Кубок легенд».

«Мне нравятся русские люди, нравится отношение друг к другу, к этому событию, к приезжающим гостям страны. Я бы отметил участие детей, мне все нравится, я был бы рад приехать сюда снова», — заключил бывший футболист сборной Бразилии.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Северные страны высказались о возвращении россиян на мировые соревнования
Бетина Попова: это лишняя возможность создать ажиотаж вокруг фигурного катания
Фоторепортажи
30«Красная машина» Загитовой выиграла Кубок Первого канала
12«Барселона» обыграла «Реал» в Суперкубке Испании
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь