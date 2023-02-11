Эдмилсон назвал технику российских футболистов впечатляющей

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российские футболисты обладают впечатляющей техникой. Такое мнение ТАСС в субботу высказал чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Эдмилсон.

«Я хочу отметить, что российский футбол — это футбол с впечатляющей техникой, — сказал Эдмилсон. — Сборная России не раз эту технику демонстрировала. Однако я считаю, что российским футболистам стоит прикладывать больше усилий, чтобы попасть в лиги более высокого уровня».

«Было бы интересно посмотреть на товарищеский матч сборных России и Бразилии? С удовольствием бы посмотрел эту игру. В 2006 году я играл против команды России в товарищеском матче (сборная Бразилии на выезде победила со счетом 1:0 — прим. ТАСС). Такой матч можно было бы провести. Это был бы очень полезный опыт для обеих сборных», — добавил Эдмилсон.

С 11 по 12 февраля в московском «Мегаспорте» пройдет Кубок легенд имени Константина Еременко. В пятницу в преддверии турнира состоялся детский день «Наше будущее», легенды мирового футбола сыграли в товарищеским турнире вместе с детьми с синдромом Дауна. Это мероприятие предвещал турнир воспитанников академий ЦСКА, «Спартака», «Динамо», «Локомотива», «Чертаново» и «Химок».

«Это очень важно, мне нравится заниматься подобной деятельностью, — отметил Эдмилсон. — В частности, такая же организация есть в Бразилии, я тоже с ними сотрудничаю на протяжении нескольких лет. Сам турнир является фантастическим мероприятием, мне нравится как атмосфера во время игр, так и тот факт, что я встречаюсь со своими друзьями, с которыми играл раньше. Я во второй раз приезжаю на Кубок легенд».